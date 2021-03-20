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Spor Tokyo olimpiyat ve Paralimpik oyunları ne zaman?
Spor

Tokyo olimpiyat ve Paralimpik oyunları ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl dünya çapında birçok etkinlik ertelenmişti. Tokyo’da düzenlenen olimpiyat ve Paralimpik oyunları da ertelenen etkinlikler arasındaydı. Konuyla ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümet temsilcileri internet sitesi üzerinde etkinliklerin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Tokyo olimpiyat ve Paralimpik oyunları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:54:00 -
Tokyo olimpiyat ve Paralimpik oyunları ne zaman?

Asıl adı Yaz Olimpiyat Oyunları olan Tokyo olimpiyatı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından her dört yılda bir düzenlenen uluslararası düzeyde yapılan çoklu spor etkinliğidir. 2020 yılında Japonya’nın başkenti olan Tokyo’da yapılması planlandığı için bu isim verilmiştir. Ancak koronavirüs sebebiyle ertelenmiştir. Paralimpik oyunlarıysa, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Tokyo olimpiyatının ve Paralimpik oyunlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Tokyo olimpiyat ve Paralimpik oyunları ne zaman?

Yaz Olimpiyatları her dört senede bir, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenmektedir. 2013 yılında Türkiye, İspanya ve Japonya’nın ev sahibi olmaya aday olduğu seçimde sonuç Japonya’nın lehine olmuştu. Ancak 2020 yılında yapılması planlanan Yaz Olimpiyatı koronanavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Konuyla ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümet temsilcileri internet sitesi üzerinden olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığını duyurdu. Paralimpik oyunlarınınsa, 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

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