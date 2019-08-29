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Tokyo "en güvenli kent" seçildi

Economist Intelligence Unit araştırma şirketinin hazırladığı "Dünya'nın En Güvenli Kentleri" listesinde Tokyo 3. kez birinci sırada yer aldı

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
Tokyo "en güvenli kent" seçildi

ANKARA (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo, 60 dünya metropolünün güvenlik kriterleri bakımından kıyaslandığı listede "en güvenli kent" seçildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Economist dergisine bağlı Economist Intelligence Unit araştırma şirketinin hazırladığı listede "Dünyanın En Güvenli Kentleri" listesinde Tokyo ilk sırada yer aldı.

60 dünya kentinin kişisel güvenlik, dijital güvenlik, sağlık güvenliği ve altyapı güvenliği imkanları açısından kıyaslandığı listede Tokyo, üçüncü kez üst üste ilk sıraya seçildi.

Listede Tokyo'yu sırasıyla Singapur, Japonya'nın Osaka kenti, Avustralya'nın Sydney kenti, Kanada'nın Toronto kenti, ABD'nin başkenti Washington, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Güney Kore'nin başkenti Seul ve Avustralya'nın Melbourne kenti takip etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
  1. Dünya'nın En Güvenli Kentleri" listesi
  2. Economist Intelligence Unit
  3. Tokyo

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