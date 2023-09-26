Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi
Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi kabul edilen Mevlit Kandili kutlandı.
Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi kabul edilen Mevlit Kandili kutlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nin İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, yatsı namazı sonrası Mevlit Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.
Çınar, İslam dünyasının önemli günlerinden, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi kabul edilen Mevlit Kandili'ne yönelik menkıbeler anlattı, kaside ve salavatlar okudu.
Verilen sohbet sonrası, programa katılan yerli ve yabancı cemaate, Tokyo Camisi yerleşkesindeki kültür merkezinde, Türk mutfağından yemekler ikram edildi.