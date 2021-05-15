Tokyo Camisi’nde “Kudüs İslam’ın yurdudur” vurgusu

Japonya’da Müslümanlar, cuma namazını eda etmek üzere başkent Tokyo’nun Şibuya bölgesinde bulunan Tokyo Camisi’nde bir araya geldi. Okunan iç ezanın ardından Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar verdiği cuma hutbesinde “Kudüs’ün işgaline” değindi.



“Ümmet bir araya gelmeli”



Kudüs’ün bir İslam şehri olduğunu kaydeden Çınar, Filistin ve Kudüs’ü işgal etmenin sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos çıkaracağını belirtti. Çınar, “Yegane çözüm ümmet-i Muhammed’in bir araya gelerek zulme ve işgale karşı çıkmasıdır.” dedi.



Çınar, sözlerini “Kudüs İslam’ın yurdudur, Müslümanlara aittir” şeklinde tamamladı. Kılınan cuma namazı sonrası, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı da eda edildi.



Japonya’da “Filistin Dayanışması ve Kudüs” gösterisi



Öte yandan; Japonya’nın başkenti Tokyo’da “Filistin Dayanışması ve Kudüs” gösterisi düzenlendi. Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin üyeleri ve öğrenciler cuma namazı sonrası Tokyo Camisi önünde buluştu. Camiden başkentin Şibuya bölgesine hareket eden gruplar polis kordonu eşliğinde Harajuku üzerinden Yoyogi Park’a yürüdü. Yürüyüşe Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı rahipleri ve Hristiyan Barış Ağı temsilcileri de eşlik etti. Mısır, Pakistan, Filistin, Japonya ve Türkiye bayraklarının taşındığı gösteride “Kahrolsun İsrail”, “Terörist İsrail”, “Kudüs’ün işgali durdurulsun”, “Filistin’e özgürlük” sloganları atıldı. Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Yoyogi Park’a ulaşan gruplara Filistin’de verilen şehitler dolayısıyla gıyabi cenaze namazı kıldırdı.