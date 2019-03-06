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Tok’tan istihdam projeleri

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, gençlere, kursiyerlere ve ev hanımlarına yönelik yeni dönemde iş ve aş kapısı oluşturacak çok sayıda istihdam projeleri hazırladıklarını söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:09
Tok’tan istihdam projeleri

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, gençlere, kursiyerlere ve ev hanımlarına yönelik yeni dönemde iş ve aş kapısı oluşturacak çok sayıda istihdam projeleri hazırladıklarını söyledi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, Baruthane Mahallesi sakinleri tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Buluşma adeta bir mitinge döndü.



İstihdam projeleri


İlkadımlı vatandaşların gösterdiği teveccüh karşısında onur ve mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, “Belediye olarak 5 yılda 255 milyon liralık yatırımı ilçemizde gerçekleştirdik. Şimdi 46 yeni projemizle halkımızın karşısına yeniden çıkıyoruz. Gençlerimize iş imkanı sağlayacağımız, mesleki kariyer kazandırarak istihdam sağlayacağımız bir çok projemiz var. Diğer yandan genç hanım kardeşlerimizin ve ev hanımlarının ürettiklerini kazanca dönüştürecekleri projelerimiz hazır. Kariyer İstihdam Merkezleri, Meslek Edindirme Kursları, El Emeği Göz Nuru Çarşısı, kursiyerlerin ve ev hanımların ürettiklerini internetten satabilecekleri Her Ev Bir Fabrika(www.evimfabrika.com) e ticaret satışı gibi istihdam projelerimiz 46 yeni projemiz içerisinde önem verdiğimiz projelerimizdir. Gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz, büyüklerimiz burada her yaştan vatandaşımız var ve desteklerini gösteriyorlar. Bu da daha çok iş yapmak için bize enerji veriyor. 5 yılın her anını sizlere hizmet için çalışarak geçirdik ve sizin bu desteğinizle yine birlikte el ele dev eserleri hayata geçireceğiz” dedi.



Karaaslan: “Cumhur İttifakı gücünü milletten alıyor”


Cumhur İttifakı’nın gücünü doğrudan cumhurdan yani milletten aldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 31 Mart seçimlerinin tarihi önemine dikkat çekti. Karaaslan,“İçinde bulunduğumuz 2019, Samsunumuzdan başlayarak Anadolu’nun tamamını aydınlatan Milli Mücadelemizin 100.yılı olması vesilesiyle ülkemiz için büyük anlama sahip. Kuruluşunun 100. yılına kararlı adımlarla ilerlerken ülkemizi 2023’e ve güçlü¨ hedeflerine ulaştıracak bir dönemeç¸ olarak değerlendirdiğimiz 31 Mart 2019 seçimlerinde tüm teşkilatlarımızla birlikte Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer elde etmeye odaklandık. 2019, büyük başlangıcının 100.yılı olması hasebiyle Samsun’umuzun şahlanış¸ yılı olacaktır” diye konuştu.


Buluşmaya ayrıca AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:09
  1. doğa

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