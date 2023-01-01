Toksin savar 5'li vücutta 1 gram ödem bırakmıyor! Göbek yağlarını yok ediyor: Hayallerini gerçekleştir

Toksin attıran besinler araştırılıyor. Dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu genellikle bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluştursa da, tüm vücutta gelişebiliyor… Tuz tüketiminin artması, yüksek karbonhidratlı beslenme, yetersiz su içmek, regl dönemi, hareketsiz bir yaşam ve kilo artışı ödemin başlıca sebeplerini oluşturuyor. Peki vücutta oluşan ve kilo artışına da neden olan şişkinlikten kurtulmak için neler yapmak gerekiyor. Vücuttan ödem attıran besinler neler? Hangi besinler zayıflatır? İşte yağları ortadan kaldıran besinler...

ÖDEM NEDİR?

Ödem, vücuttaki dokularda aşırı miktarda sıvının birikerek sıkışması sonucu oluşan şişliğe verilen isimdir. Daha çok ellerde, kollarda, ayaklarda, bacaklarda ayak bileğinde ödem vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

SU İÇİN, HEM DE BOLCA

“Su tüketiminiz azalırsa vücudunuz ödem yapar” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Sıvı olmadan nasıl sıvı birikebilir ki vücutta diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki vücutta yeteri kadar sıvı olmadığında beynimiz bunu algılıyor ve ‘yeterli sıvı yok, olanı tut’ komutuyla dokularda sıvıyı biriktiriyor. Yani sıvı azlığını tehlike olarak görüyor ve kendini korumaya alıyor. Bunun sonucunda da vücutta belli bölgelerde şişlik oluşuyor.” Düzenli su içmediğiniz sürece hem vücudunuzdaki ödemi atmanızın hem de yağ yakmanızın çok zor olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, “Bu nedenle her gün düzenli olarak su tüketmelisiniz.

Gün içerisinde içtiğiniz çay ve kahve gibi gürmar sıvılar ise su yerine geçmiyor, aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyorlar” diyor.

SABAHLARI BİR AVUÇ MAYDANOZ

Maydanoz, içeriğindeki bol lif ve C vitamini sayesinde hem bağırsak sağlığı hem ödemin vücuttan atılmasında akla ilk gelen besinlerden.

GÜN İÇİNDE 2 DİLİM ANANAS

Ananas içerdiği bromalin maddesiyle ödemi vücuttan atmayı sağlayan çok faydalı bir meyvedir.

“Her gün 2 ince dilim ananas tüketebilirsiniz. Ananasın ortasında bulunan, sert ve yenilemeyen çubuk, bromalinin en fazla bulunduğu yerdir.

Toksin savar 5'li vücutta 1 gram ödem bırakmıyor!

Vücuttaki toksin ve enfeksiyonların arınmasını sağlar. Bu sayede iç organların daha düzenli, sağlıklı çalışmasını sağlar.

TOKSİN ATTIRAN BESİNLER

1-Salatalık

2-Yeşil elma

3-Limon

4-Zencefil

5-Nane

TOKSİN ATTIRAN KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Yarım yeşil elmayı, bir parça zencefili, 3 demet naneyi, yarım limonu ve yarım salatalığı blendıra atın. gürmarÜzerine 2 su bardağı su ekleyin. Çekin. Afiyetle tüketin.