'TOKİ’ye teslim edilirse 13 bin konut yapılır'

Partilere yapılan hazine yardımı; hiçbir zaman halkın rızasıyla yapılmıyor. Bu milletin vergileriyle partilerin reklam, çay ve keyfi harcamaları, araç konvoy gösterileri bu milletin cebinden çıkmaktadır. Yapılan harcamalar yatırıma değil doğrudan çöpe gitmektedir. Bugün bu bütçe 4.515.375.000 TL’dir. Hazineden partilere verilecek bu yardımlar; TOKİ’ye teslim edilirse 13 bin konut ya da 50 bin konteyner rahatlıkla yapılabilir. Bağışlarla beraber depremde zarar gören 10 ilimizin yarasına merhem olur. Evi olmadığından dolayı hayatı zindana dönmüş insanlarımızın bu kış günü en acil ihtiyacı başını koyabileceği sıcak bir evinin olmasıdır. Mademki siyasilerin de amacı halka hizmetse işte en büyük hizmet halkın parasını halka iade etmektir. Partilere verilecek bu yardım depremzedelere verilirse ve diğer kuruluşlar tarafından yapılan bağışlarla birlikte depremde zarar gören 10 ilimizin inşası gerçekleştirilir. Partilerin seçim propagandası için bayrak, afiş vs. gibi aparatlar kullanmasına gerek yok, bugün en güzel propaganda TV kanallarında partilerin kendilerini ifade etmeleri ve yapacakları hizmetleri gösterme açısında da en iyi platformdur. İl il gezmekten daha etkili ve daha fazla hedef kitlesine ulaşılmaktadır. İnsanoğlu çiğ süt emmiş, Allah’ı unuttuğu gibi depremin meydana getirdiği can kaybı, mal kaybı ve bunların meydana getirdiği sosyal ve psikolojik yıkımı da unutur. Türkiye’nin bugün en acil işi perişan halde bulunan depremzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturarak acil ihtiyacını karşılamaktır.