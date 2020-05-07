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Ekonomi

Toki’ye başvuru yağmuru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular dün başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:54:00 -
Toki’ye başvuru yağmuru

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

Son 12 gün

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören yüzde 20 indirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Haziran tarihine kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirimden faydalanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksidi 2018 sonuna kadar başlamış konut ve iş yerlerinin sahipleri yararlanacak. İndirim kampanyasına taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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