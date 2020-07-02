  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Toki’nin sosyal konut çekilişleri devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iş birliği ile Toplun Konut İdaresi’nin (TOKİ) inşa edeceği 100 bin sosyal konut projesinin kuraları temmuz ayında da devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:18:00 -
Toki’nin sosyal konut çekilişleri devam ediyor

  Akit  Ekonomi 

Corona virüs önlemleri kapsamında noter huzurunda seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Dün Tunceli-Mazgirt, Erzincan-Üzümlü, Erzurum-Merkezde inşa edilecek olan konutlar için çekilişler tamamlanırken bugün aynı heyecan Sivas-Akıncılar, Erzincan-İliç, Ankara-Bala’daki konutlar için yaşanacak. Yarın da Eskişehir-Çifteler, Karaman-Akçaşehir, Sivas-Merkez’deki çekilişler yapılacak.  Bugüne kadar 50 binin üzerinde konutun sahiplerini belirlendiği çekilişlerin temmuz sonunda bitirilmesi planlanıyor.

İhale takvimleri üzerinde çalışmalar devam ederken, temel atma törenleri için de son hazırlıkların yapıldığı konutların inşası iki yıl içerisinde tamamlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı