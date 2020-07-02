Toki’nin sosyal konut çekilişleri devam ediyor

Akit Ekonomi

Corona virüs önlemleri kapsamında noter huzurunda seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Dün Tunceli-Mazgirt, Erzincan-Üzümlü, Erzurum-Merkezde inşa edilecek olan konutlar için çekilişler tamamlanırken bugün aynı heyecan Sivas-Akıncılar, Erzincan-İliç, Ankara-Bala’daki konutlar için yaşanacak. Yarın da Eskişehir-Çifteler, Karaman-Akçaşehir, Sivas-Merkez’deki çekilişler yapılacak. Bugüne kadar 50 binin üzerinde konutun sahiplerini belirlendiği çekilişlerin temmuz sonunda bitirilmesi planlanıyor.

İhale takvimleri üzerinde çalışmalar devam ederken, temel atma törenleri için de son hazırlıkların yapıldığı konutların inşası iki yıl içerisinde tamamlanacak.