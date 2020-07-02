Toki’nin sosyal konut çekilişleri devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iş birliği ile Toplun Konut İdaresi’nin (TOKİ) inşa edeceği 100 bin sosyal konut projesinin kuraları temmuz ayında da devam edecek.
Akit Ekonomi
Corona virüs önlemleri kapsamında noter huzurunda seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Dün Tunceli-Mazgirt, Erzincan-Üzümlü, Erzurum-Merkezde inşa edilecek olan konutlar için çekilişler tamamlanırken bugün aynı heyecan Sivas-Akıncılar, Erzincan-İliç, Ankara-Bala’daki konutlar için yaşanacak. Yarın da Eskişehir-Çifteler, Karaman-Akçaşehir, Sivas-Merkez’deki çekilişler yapılacak. Bugüne kadar 50 binin üzerinde konutun sahiplerini belirlendiği çekilişlerin temmuz sonunda bitirilmesi planlanıyor.
İhale takvimleri üzerinde çalışmalar devam ederken, temel atma törenleri için de son hazırlıkların yapıldığı konutların inşası iki yıl içerisinde tamamlanacak.