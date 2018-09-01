TOKİ’nin 6 bin TL peşinat kampanyasına yoğun ilgi

TOKİ Ankara Mamak Kusunlar projesinde peşinat bedeli 6 bin 227 TL’den başlıyor. TOKİ Ankara Mamak Kusunlar projesindeki 16 konut için başvurular bugün başladı.

En düşük konutun 51 bin 893 TL olduğu projeden aylık 253 TL taksitle ev almak mümkün. Malatya Pütürge projesinde en düşük konut bedelinin 107 bin 170 TL olduğu TOKİ Malatya Pütürge projesinde peşinatlar 7 bin TL’den başlarken Malataya Ağalar projesindeki en düşük konut fiyatı 102 bin 978 TL. Aylık 346 TL ile ev sahibi olabileceğiniz projenin peşinat tutarı ise 7 bin TL’den başlıyor.

TOKİ kampanya kapsamında bin 24 konutu satışa sundu.