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TOKİ’nin 6 bin TL peşinat kampanyasına yoğun ilgi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), 3 gün önce satışa sunduğu bin 24 konuta vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ankara, Kocaeli, Konya, Malatya, Tokat ve Mardin gibi illerdeki bazı projelerde 7 bin TL peşinat ile ev sahibi olunabiliyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:50
TOKİ’nin 6 bin TL peşinat kampanyasına yoğun ilgi

TOKİ Ankara Mamak Kusunlar projesinde peşinat bedeli 6 bin 227 TL’den başlıyor. TOKİ Ankara Mamak Kusunlar projesindeki 16 konut için başvurular bugün başladı.

En düşük konutun 51 bin 893 TL olduğu projeden aylık 253 TL taksitle ev almak mümkün. Malatya Pütürge projesinde en düşük konut bedelinin 107 bin 170 TL olduğu TOKİ Malatya Pütürge projesinde peşinatlar 7 bin TL’den başlarken Malataya Ağalar projesindeki en düşük konut fiyatı 102 bin 978 TL. Aylık 346 TL ile ev sahibi olabileceğiniz projenin peşinat tutarı ise 7 bin TL’den başlıyor.

TOKİ kampanya kapsamında bin 24 konutu satışa sundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:50
  1. Malatya
  2. Ankara
  3. TOKİ

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