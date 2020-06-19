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Gündem

TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını Başkan Erdoğan verecek

Dar gelirlinin ev hayalini gerçekleştirmek için şu ana kadar 900 binden fazla konut üreten TOKİ'nin 1 milyonuncu anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teslim edeceğini bildirdiler.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:51:00 - 2020-06-19 14:54:17
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını Başkan Erdoğan verecek

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Projeleri Tanıtım Programı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin başlattığı 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok önemli projeye imza atıldığını belirten Kurum, 1 milyoncu konutun anahtarını bizzat Erdoğan'ın vereceğini söyledi.

"900 binden fazla konut yaptık"

Çevre ve doğa yatırımlarının yanında sosyal konut çalışmalarına da hızla devam ettiklerini anımsatan Kurum, "TOKİ'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ'mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz" ifadesini kullandı.

Konya'ya 4 bin 53 yeni konut yapılacak

Konya'da 7 projede toplam 2 bin 396 konutun inşaatını büyük oranda 2021 yılında tamamlayacaklarını dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Konya'da 4 bin 53 yeni konutu inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

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Yorumlar

Putsavar

kerpiç evlerden kireç boyalı gecekondulardan ultra lüks toki evlerine neeerdeeennn neereeyeee eyyyyy caaaahaaapeeelileerrr sayemizde ev sahibi oldunuz
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