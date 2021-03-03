TOKİ’den satılık daireler hangi illerde var? Başvuru tarihleri ne zaman?

Alt ve orta gelir olmak üzere toplam 7 ilde TOKİ konutları satışa çıkarıldı. TOKİ, satışa çıkarılan konutların özelliklerini ve başvuru şartlarını internet sitesinden üzerinden açıkladı. Peki TOKİ konut satışı hangi illerde? TOKİ’den satılık daireler hangi illerde var? Başvurular ne zaman?

Satışa çıkarılan TOKİ evleri

AMASYA - HAMAMÖZÜ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, “Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Hamamözü Mahallesi 106 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan;

Alt Gelir-Orta Gelir

- Alt Gelir Konut Grubu (AGG) (2+1) Tipi 14 adet, brüt 76,50 m² ile 79,35 m²

- Orta Gelir Konut Grubu (OGG) (3+1) Tipi 12 adet, brüt 112,93 m² ile 115,98 m²

Nitelikli olmak üzere toplam 26 adet konut AÇIK SATIŞ yöntemiyle satışa sunuldu.

Başvuru Dönemi: 16.02.2021 - 30.06.2021

BALIKESİR - MANYAS

Balıkesir İli Manyas İlçesi Kızık Mahallesi'nde 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak

Alt Gelir

Başvuru Dönemi: 08.03.2021 - 30.06.2021

ÇORUM - DODURGA

Çorum ili, Dodurga ilçesi, Esentepe Mahallesi 2. etap 158 adet konut, 1 dükkanlı ticaret

Alt Gelir-Orta Gelir

Başvuru Dönemi: 01.12.2020 - 31.03.2021

ÇORUM - MERKEZ

Çorum merkez 3. Bölge

Orta Gelir

1 adet konut

Başvuru Dönemi: 15.03.2021 - 30.06.2021

ÇORUM - MERKEZ

Çorum merkez 1. Bölge

Orta Gelir

1 adet konut

Başvuru Dönemi: 5.03.2021 - 30.06.2021

DENİZLİ - ÇARDAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 37 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 05 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak

Alt Gelir-Orta Gelir

127 konut

Başvuru Dönemi: 01.09.2020 - 31.03.2021

ELAZIĞ - MERKEZ

Elazığ Merkez Karşıyaka Mah.

115 konut

Başvuru Dönemi: 04 Mart 2021 – 12 Mart 2021

Başvuru Bedeli: 2+1 için 1.000 TL, 3+1 için 2.000 TL’dir.

Başvuru: Proje ilinde yer alan tüm T. Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.

Peşinat ve Vade Seçenekleri : 3+1 konutlar için %10, %20 peşinat / 120, 180 ay vade - 2+1 konutlar için %12 peşinat, 180 ay vade

Konut Taksitleri: 924 TL– 2.624 TL arası

KIRIKKALE

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927 Konut Projesi kapsamında, TOKİ stoğunda yer alan 463 adet 2+1 nitelikli konut, 08 Şubat 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak

Alt Gelir

Başvuru Dönemi: 08.02.2021 - 30.06.2021

Orta Gelir

Başvuru Dönemi: 09.02.2021 - 30.06.2021

VAN - ERCİŞ

Van İli Erciş İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi

97 İşyeri

Açık Satış

Başvuru Dönemi: 02.11.2020 - 31.03.2021