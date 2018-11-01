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TOKİ'den müteahhitlere nakit desteği

TOKİ tarafından, Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslara ilişkin yeni düzenleme uyarınca, müteahhitlerin sözleşme gereği ilave teminat olarak verdikleri yüzde 5'lik oranın İdare tarafından iade edileceği kaydedildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 00:52
TOKİ'den müteahhitlere nakit desteği

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslar 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yeniden belirlendi. Söz konusu karar ile TOKİ müteahhitlere nakit imkanı sağlayacak. Müteahhitlerin sözleşme gereği ilave teminat olarak verdikleri yüzde 5'lik oran TOKİ tarafından iade edilecek." denildi.

'Yüklenicilerin olumsuz etkilenmemeleri sağlanacak'

Yapılan değişiklik kapsamında TOKİ'den ihale alıp sözleşme imzalayan müteahhitlerin sözleşme bedelinin yüzde 6'sı tutarındaki teminata ilaveten yüklenici tarafından tamamlanan işler için yüzde 5 kesinti yapılarak alınıp iş bitiminde verilen ilave teminatın kaldırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlave yüzde 5'lik kesintinin kaldırılmasıyla TOKİ, nakit ihtiyaçlarını başka finans kuruluşlarından karşılayan müteahhitlere bu kesintiyi iade edip, müteahhitlere nakit imkanı sundu. Yapılan değişiklik ile inşaat ana malzemelerinde oluşan fiyat artışları ile malzeme teminindeki zorluklar nedeniyle yüklenicilerin finansal açıdan olumsuz etkilenmemeleri sağlanacak. Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esasların 25. maddesindeki mevcut düzenlemede, İdare ile sözleşme imzalayarak iş yapan yüklenicilerden 4735 sayılı Kanun uyarınca alınan sözleşme bedelinin yüzde 6'sı tutarındaki teminata ilaveten yüklenici tarafından tamamlanan işler için her hakedişten yüzde 5 kesinti yapılarak ilave teminat alınmakta, alınan bu teminat iş bitiminden sonra yüklenicilere iade edilmekte idi. 31 Ekim 2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 264 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan değişiklikle; yüklenicilerin taahhütlerini sözleşmede öngörülen süre içerisinde sözleşme ve şartnamesine uygun olarak tamamlayabilmesi için gerçekleştirdiği imalatlardan yapılan, yüklenici alacağı durumuna gelen yüzde 5'lik kesintilerin veya kesinti karşılığı alınan teminat mektuplarının işin yüzde 70 seviyesine geldiğinde yükleniciye iadesi sağlanmıştır."

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 00:52
  1. TOKİ

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