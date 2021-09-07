TOKİ’den ev ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

İşte şartlar

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olmaları zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borçları bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyaya katılmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Önemli imkân

TOKİ, bu yılki ilk indirim kampanyasını 21 Nisan’da hayata geçirmişti. 28 Mayıs’ta sona eren kampanya büyük ilgi görmüştü. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da istifade etmişti. Bu vatandaşlara borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkânı tanınmıştı.