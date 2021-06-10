TOKİ’den ev aldım borcu bitmeden kiraya verebilir miyim? Alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi? Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart konut projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi?

Standart tip TOKİ konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.

TOKİ’den kimler ev alabilir?

TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’den ev kime çıkar? Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi? Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ başvurularında ikamet şartı var mı?

Oturduğum yer haricinde bir yeren TOKİ başvurusu yapabilir miyim? İstenilen her ilde konut alımı için başvuru yapılabilir mi? Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.