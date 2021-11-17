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Ekonomi TOKİ’den eğitime bir katkı daha
Ekonomi

TOKİ’den eğitime bir katkı daha

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eğitime bir katkı daha sunuyor. Bu kapsamda TOKİ eğitim binaları ve çevre düzenlemeleri işleri için bir ihaleye daha çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:09:00 - 2021-11-17 13:35:19
TOKİ’den eğitime bir katkı daha

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TOKİ, Tokat İli Zile İlçesi Yıldıztepe/Yenimahalle Köyü(15 Temmuz Şehit Hüseyin Kısa İ-OO) 12 Derslikli Eğt Binası, Güvenevler Mah 6 Derslikli Halk Eğt Merk, Turhal İlçesi Varvara Mah(Fatih İO) 6 Derslikli Eğt Binası ile Alty ve Çev Düz İnş İşi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıkardı. İş, yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günü içinde bitirelerek hizmete sunulacak. İhale, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)  Toplantı Salonu’nda 09.12.2021 günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek.

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