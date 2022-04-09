TOKİ'den Ankara'da yatırım fırsatı

Ankara'nın muhtelif yerlerindeki arsalar için açık artırma tarihini açıklayan TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ayaş, Bala, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan ve Yenimahalle'de satışa çıkarılan arsalar için 21 Nisan'da saat 10.30'da yapılacak olan açık artırmaya online olarak da katılım sağlanacak. Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece'de açık artıma yapılacak.