0553 313 94 23

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Manisa, Balıkesir ve Bursa’da 267 konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15
TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Manisa, Balıkesir ve Bursa’da 267 konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.


Açık artırma 30 Temmuz 2019, Salı günü TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00’de gerçekleştirilecek. Açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek.



İstanbul’da 117 konut açık artırmada


İstanbul’da açık artırma yöntemi ile 117 konut satılacak. Ataşehir’de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut açık artırmaya sunulacak. Bu konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek. Başakşehir Kayaşehir’de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak.


Alıcılar İstanbul’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.



Bursa’da 36 konut


Bursa’da açık artırma ile satılacak 36 konutun 10’u İznik’te, 4’ü Orhangazi’de, 21’i Osmangazi’de biri de Hamitler’de bulunuyor.


İnşaatı tamamlanmış olan konutlar, 2+1,3+1 ve 4+1 planında yapıldı. Yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılacak konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek.


Ayrıca, Balıkesir’de 64 konut, Manisa Yunusemre’de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Alıcalar, Balıkesir’deki konutlar yüzde 50 peşin 60 ay vade, Manisa’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.


Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma gününde de başvuru yapılabilecektir.


Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?
    1. Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?
    2. Hatayspor'da iç transfer
    3. Güngen vücut çatlaklarına dikkat çekti
    4. Huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve..
    5. Şimşir Ormanları’na zarar veren..
    6. Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve..
    7. Turkcell Platinum müşterilerine konser..
    8. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    9. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    10. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    11. Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı..
    12. Kılcal damar çatlamalarına dikkat
    13. İlbilgi Dünya Kupası yolcusu
    14. Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    15. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    16. Abdioğulları A.Ş’de başarılı..
    17. ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararı
    18. Diziyle otomobil kullanan magandalar..
    19. Kepçe kulak problemi psikolojiyi..
    20. İnfak ahlâkını öğreten bir Peygamber!..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!