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TOKİ'den 343 lira taksitle ev satışı

Toplu Konut İdaresi, 32 ilde 5 bin 439 konutu aylık 343 liradan başlayan tasitlerle satışa çıkardı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:34
TOKİ'den 343 lira taksitle ev satışı

TOKİ Türkiye'nin 32 ilinde 5 bin 439 konutu açık satış yöntemi ile satışa sundu. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 80 bin liradan, taksitleri ise 343 liradan başlıyor. Konutlar ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecek.

Ev sahibi olmanın koşulları

Başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmaları şartı aranıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurması gerekiyor. Konutların satışları niteliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek.

Öncelik yatay ve yöresel mimaride

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yönelen TOKİ, inşa ettiği konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısındaki binalar oluşturuyor. Ayrıca, farklı ekonomik gruptan insanların bir arada yaşamasına olanak sağlayan mahalle kültürünü dikkate alarak projeler üretiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:34
  1. TOKİ
  2. TOKİ ev sahibi olma

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