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TOKİ Zonguldak çekiliş sonuçları Zonguldak Çaycuma kura sonuçları

TOKİ Zonguldak Çaycuma'da inşa edilecek 220 konut projelerinin konut belirleme kurası gerçekleştirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
TOKİ Zonguldak çekiliş sonuçları Zonguldak Çaycuma kura sonuçları

TOKİ Zonguldak Çaycuma'da inşa edilecek 220 konut projelerinin konut belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ Çaycuma kura sonuçları sorgula.

Zonguldak Gökçebey Çay Toki kura sonuçları belli olduktan sonra ise kura listesi Toki’nin web sitesinden yayınlanmaktadır. Kura sonuçlarını web sitesi üzerinden hak sahibi kimlik numarası girilerek öğrenmek mümkün olmaktadır. Projede yer alan daireler 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı.

Sosyal konut projesinde yer alan konutların 200 tanesi 2+1 tipinde, 100 tanesi ise 3+1 tipinde tasarlandı.  Projede yer alan 2+1 konutlar 75 metrekare, 3+1 konutlar ise 110 metrekare büyüklüğe sahip.

Ödeme seçenekleri neler?

2+1 dairelere yüzde 12 peşinat ödeniyor. Daha sonra kalan tutar için 180 ay vade ile vadelendiriliyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek daire sahibi olmak isteyenler ise peşinatın ardından kalan tutar için 240 ay vade ile ödeme yaparak daire sahibi olabiliyor.

1.000 TL başvuru bedeli ödendikten sonra 3+1 dairelere yüzde 10 peşinat ödeniyor. Daha sonra kalan tutar için 120 ay vade ile vadelendiriliyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek daire sahibi olmak isteyenler ise peşinatın ardından kalan tutar için 180 ay vade ile ödeme yaparak daire sahibi olabiliyor.

TOKİ Çaycuma konut kura sonuçları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
  1. TOKİ Zonguldak çekilişi nerede çekilecek?
  2. Zonguldak Çaycuma kura sonuçları
  3. toki kura sonuçları

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