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Ekonomi TOKİ Yozgat Çandır kura sonuçları Çandır TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Yozgat Çandır kura sonuçları Çandır TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Yozgat Çandır TOKİ kuraları çekildi. Yatay konut projesi kapsamında Yozgat Çandır konut kurası gerçekleştirildi. Yozgat Çandır TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları listesi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:09:00 - 2021-11-22 11:13:39
TOKİ Yozgat Çandır kura sonuçları Çandır TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Yozgat Çandır TOKİ kuraları çekildi. Yatay konut projesi kapsamında Yozgat Çandır konut kurası gerçekleştirildi. Yozgat Çandır TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları listesi.

TOKİ Yozgat Çandır sonuçları

İlker Selvi

Zeynep Bağcı
Büra Aşık
İkbal Ceviz

Özgür Özkurt

Kuddusi Atiksoy

Naciye durmaz

İbrahim Yılmaz

Hatica Suna

Osman Uğur

Nuh Ünver

Şerife ÖZyürt

Şerife Yürekli

Ayhan Acun

Yaşar Tanrıkulu

Şükriye Yılmaz

Menşur Akça

Mustafa Gülser

Fatma Kır

İsmail Korkmaz

Ali Bağcı

Hüseyin Köse

Oktay Karabulut

Namuk Taşpınar

Hamca Ali Selçuk

Durmuş Gözalan

Mustafa Güneş

Mustafa Orak

Kürşad Kırık
Seyfettin Yenice
Ali Erciyes

Ali Aşık

Yasin Ülger

Ziya Duran

Şerafettin Pir

Ayşe İlbay

Orhan Yozgat

Hazım İlbay

Nurcihan Şimşek

Yalçın Büyük

Nazım İnal

 

İbrahim Dener

İbrahim Koçak Merve Acun TOKİ'den konut sahibi olmaya hak kazanan bazı isimlerdir. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden öğrenilebilmekte.

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