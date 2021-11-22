TOKİ Yozgat Çandır kura sonuçları Çandır TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Yozgat Çandır TOKİ kuraları çekildi. Yatay konut projesi kapsamında Yozgat Çandır konut kurası gerçekleştirildi. Yozgat Çandır TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları listesi.
TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Yozgat Çandır TOKİ kuraları çekildi. Yatay konut projesi kapsamında Yozgat Çandır konut kurası gerçekleştirildi. Yozgat Çandır TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları listesi.
TOKİ Yozgat Çandır sonuçları
İlker Selvi
Zeynep Bağcı
Büra Aşık
İkbal Ceviz
Özgür Özkurt
Kuddusi Atiksoy
Naciye durmaz
İbrahim Yılmaz
Hatica Suna
Osman Uğur
Nuh Ünver
Şerife ÖZyürt
Şerife Yürekli
Ayhan Acun
Yaşar Tanrıkulu
Şükriye Yılmaz
Menşur Akça
Mustafa Gülser
Fatma Kır
İsmail Korkmaz
Ali Bağcı
Hüseyin Köse
Oktay Karabulut
Namuk Taşpınar
Hamca Ali Selçuk
Durmuş Gözalan
Mustafa Güneş
Mustafa Orak
Kürşad Kırık
Seyfettin Yenice
Ali Erciyes
Ali Aşık
Yasin Ülger
Ziya Duran
Şerafettin Pir
Ayşe İlbay
Orhan Yozgat
Hazım İlbay
Nurcihan Şimşek
Yalçın Büyük
Nazım İnal
İbrahim Dener
İbrahim Koçak Merve Acun TOKİ'den konut sahibi olmaya hak kazanan bazı isimlerdir. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden öğrenilebilmekte.