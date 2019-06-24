0553 313 94 23

TOKİ yolunda çalışmalar sürüyor

Toki yolunu etaplar halinde yapan Büyükşehir Belediyesi 600 metrelik birinci etapta viraj düzeltmeleri, kısmi genişletme, dolgu ve kot düşürme çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:55
TOKİ yolunda çalışmalar sürüyor

Toki yolunu etaplar halinde yapan Büyükşehir Belediyesi 600 metrelik birinci etapta viraj düzeltmeleri, kısmi genişletme, dolgu ve kot düşürme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapılan cadde de son olarak asfalt serimi yapılacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden, çalışmaların seyri hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan’ın inceleme gezisine, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz ile Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgikatıldı.


Yolun yapılan 600 metrelik bölümünün geçmişte birçok kazaya sebep olduğuna değinen Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan göreve gelir gelmez ilk kazmayı buraya vurdu. Özellikle genişletilen bölümde araçlar önceden bir birlerini göremiyordu. Sorun büyüktü. O sorunlarımız ortadan kaldırılıyor. Mahalle sakinleri ve kendi adıma Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi de yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. TOKİ yolunun 12 yıllık bir yol olduğunu belirten Muhtar Sevgi, “Yolumuzun ilk açıldığı andan itibaren sorun olan bölgeleri bir bir yapılıyor. Dik bir rampası vardı. Kötü bir viraja sahipti. Bölgede oturanlar yolun bu bölümünden şikayetçiydi. Şimdi sorunlar ortadan kalkıyor. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.


Büyükşehir Belediyesinin kısa bir sürede yoğun bir tempoyla çalıştığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Bu yol uzun yıllar kangren olmuştu. Karagöz’den gelen yolla birlikte keskin virajlara sahip ölüm yoluydu. Konforlu ve güvenli bir yol haline gelmesi için başladığımız rehabilite çalışmalarının büyük bölümünü tamamladık. Keskin virajı 20 metre içeriye girerek ortadan kaldırdık. Bazı bölümlerde kot farkı düşürmeleri oldu. Bazı bölümlerde ise dolgu çalışmaları yapıldı. Zemin güçlendirmeleri de yaptık. Biz belediyecilik anlayışının tüm herkesi kucaklayacağı bir format içinde olması anlayışını benimsiyoruz. Hep bu şekilde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İnsan merkezli hizmet anlayışına her daim devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    1. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    2. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    3. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    4. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    5. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    6. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    7. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    8. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    9. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    10. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    11. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    12. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    13. Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
    14. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    15. Timeline travel kullanan üniversite..
    16. Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi..
    17. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni bir..
    18. LGS sınavından tam puan aldılar
    19. Çaykur Rizespor’un kamp programı belli..
    20. Başkan Söğüt: “Kültürümüz bizim en..
    21. Altının kilogramı 262 bin liraya..
    22. Karaman'da silah kaçakçılığına yönelik..
    23. Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret
    24. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da..
    25. Proje destekçisi Arken Jeneratör’den..
    26. ‘Bizim Meram Masası’ hizmetlerine..
    27. Sondaj gemisi ’Yavuz’ Antalya..
    28. Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i..
    29. ÇOMÜ; Araştırma Üniversitesi olma..
    30. Van’da Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı