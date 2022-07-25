TOKİ Uşak 2+1 ve 3+1 konutları ne zaman teslim edilecek kura çekilişi ne zaman? TOKİ Uşak merkez konutları ilk taksit ödemesi ne zaman?

Uşak Merkez’de inşası devam eden TOKİ 2+1 ve 3+1 nitelikli 327 sosyal konutları, kuralı satışa sunulmuştur. TOKİ Uşak konutlarına başvurular 25 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından UŞAK MERKEZ KARAAĞAÇ MAHALLESİ 729 ADET KONUT kapsamında üretilecek 327 adet konut satışa sunulacaktır. Başvuru Bedeli: 2000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 28 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1

Kura Tarihi: 04 Ağustos 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Uşak Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 11 Ağustos 2022 - 31 Ağustos 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 05 Eylül 2022 - 09 Eylül 2022(Asil hak sahipleri sözleşmeimzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;

1)“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi

2)“En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi

3)“Diğer alıcı adayları” kategorisi

* Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri için konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. * %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (2+1 konutlarda 12 adet ,3+1 konutlarda 5 adet ) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 11 Ağustos 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.