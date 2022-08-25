Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesinin verdiği sosyal konut projesinin detaylarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesinin detayı ne zaman açıklanacak mı?

TOKİ sosyal konut projesi kaç taksit yapılacak? TOKİ taksitler ne kadar güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinin 81 ilde başlayacağını ifade etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de TOKİ projesine ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

Kurum yaptığı açıklamada, “Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 EYLÜL! Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" bilgisini verdi.

Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler" dedi.

81 ilde 150 bini aşkın konut yapılması bekleniyor. Hatta bu rakamın 200 bini bulması bekleniyor.

Tarihin en büyük sosyal konut projesinde emekliler, şehir yakınları, gaziler ve yeni evlilere kontenjan ayrılacak.