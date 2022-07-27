TOKİ sosyal konut projesi hangi ilde var? TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?

Toplu Konut İdaresi TOKİ, dar ve orta gelirli aileler için 24 ilde 3.151 konut başvurularını almaya başladı. TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen TOKİ konut satışlarında başvurular 18 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos'a kadar sürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 81 ilde gerçekleştirilecek sosyal konut projesine yönelik de müjdeyi verdi.

TOKİ sosyal konut projesi hangi ile var?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Bakan Kurum, yeni sosyal konut projeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Önümüzdeki ay itibarıyla, buradan müjdesini verelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize, vatandaşımıza vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız. Vatandaşlarımız gerek yapacağımız sosyal konutlardan konut alabilecekler, gerekse sunacağımız altyapılı arsalarla birlikte de kendi evlerini TOKİ başkanlığımız vasıtasıyla yapabilecekler." diye konuştu.