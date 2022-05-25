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Ekonomi TOKİ Silivri Alipaşa 2. etap konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ TOKİ Silivri konutları ilk taksit ödemesi ne zaman?
Ekonomi

TOKİ Silivri Alipaşa 2. etap konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ TOKİ Silivri konutları ilk taksit ödemesi ne zaman?

TOKİ Silivri konutlarının hak sahipleri TOKİ konut taksitlerinin ne zaman başlayacağını ve TOKİ Silivri konutları ilk taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. TOKİ tarafından İstanbul Silivri’de inşa edilen 758 konut 23 Mayıs – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. Peki TOKİ Silivri konutları ilk taksit ödemesi ne zaman yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 12:48:00 - 2022-05-25 12:51:39
TOKİ Silivri Alipaşa 2. etap konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ TOKİ Silivri konutları ilk taksit ödemesi ne zaman?

İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 2. Etap Projesi kapsamında yer alan 758 adet konut ile ilgili teslim işlemleri 24 Mayıs 2022 – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında Projenin şantiye alanında teslim programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, konutlar için %1 oranında KDV peşin tahsil edilecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği alıcıya verilecektir. KDV tahsilatları T. Halk Bankası A.Ş. Silivri Şubesince gerçekleştirilecektir. Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

- Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,

- Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

- KDV tutarına dair fatura.

silivri alipaşa toki konutları

TOKİ TOKİ Silivri konutları ilk taksit ödemesi ne zaman?

2+1 konutların ilk taksit ödemeleri teslim tarihini takip eden ay olan Temmuz 2022 tarihinde başlatılacak olup, ilk dönemsel artışı ise Temmuz 2022'de uygulanacaktır. 

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