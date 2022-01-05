  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ Sarıkamış kura sonuçları Sarıkamış TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ Sarıkamış kura sonuçları Sarıkamış TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kars Sarıkamış kura çekiliş sonuçları isim listesi! Sarıkamış TOKİ kurada kazananların isimleri açıklandı! TOKİ kura sonuçları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Sarıkamış 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Kars Sarıkamış kura çekiliş sonuçları isim listesi Sarıkamış konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 12:01:00 - 2022-01-05 12:05:10
TOKİ Sarıkamış kura sonuçları Sarıkamış TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kars Sarıkamış TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Sarıkamış konut kurası gerçekleştirildi. Sarıkamış TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sarıkamış kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kars Sarıkamış kura sonucu sorgulama listesi.

Sarıkamış TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1

Hase Yıldırım Varisleri

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay