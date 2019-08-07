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TOKİ ödemelerinde indirim olacak mı? TOKİ kredi ödemeleri

Merkez Bankası’nın faizlerde indirime gitmesinden sonra kamu bankaları ve katılım bankaları başta konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredi oranlarını birin altına çekti. Hem MB’nın hem de bankaların kredi indirimine gitmesi TOKİ’den konut alan veya TOKİ başvurusunda bulunacak vatandaşların TOKİ hazır bu krediler düşmüşken indirim yapacak mı? Sorusunu sormaya başladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:01
TOKİ ödemelerinde indirim olacak mı? TOKİ kredi ödemeleri

Merkez Bankası’nın faizlerde indirime gitmesinden sonra kamu bankaları ve katılım bankaları başta konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredi oranlarını birin altına çekti. Hem MB’nın hem de bankaların kredi indirimine gitmesi TOKİ’den konut alan veya TOKİ başvurusunda bulunacak vatandaşların TOKİ hazır bu krediler düşmüşken indirim yapacak mı? Sorusunu sormaya başladı.

TOKİ’nin kredilerde indirim yapacak mı sorusuna ilişkin, “İdaremiz tarafından indirim kampanyası hakkında şu an için herhangi bir tarih belirlenmemiştir. Gelişmeler için web sayfamız www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir, kurumumuzun çağrı merkezimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.” açıklamada bulunuldu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:01
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