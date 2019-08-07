TOKİ ödemelerinde indirim olacak mı? TOKİ kredi ödemeleri

Merkez Bankası’nın faizlerde indirime gitmesinden sonra kamu bankaları ve katılım bankaları başta konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredi oranlarını birin altına çekti. Hem MB’nın hem de bankaların kredi indirimine gitmesi TOKİ’den konut alan veya TOKİ başvurusunda bulunacak vatandaşların TOKİ hazır bu krediler düşmüşken indirim yapacak mı? Sorusunu sormaya başladı.

TOKİ’nin kredilerde indirim yapacak mı sorusuna ilişkin, “İdaremiz tarafından indirim kampanyası hakkında şu an için herhangi bir tarih belirlenmemiştir. Gelişmeler için web sayfamız www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir, kurumumuzun çağrı merkezimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.” açıklamada bulunuldu.

TOKİ Kura sonucu hak kazananlar şimdi ne yapacak?

TOKİ konut başvuruları ne zaman, TOKİ evleri başvuru şartları neler?

TOKİ kurada çıkanların evleri ne zaman teslim edilecek

TOKİ’den ev alan ölürse ödemeler ne olur | TOKİ'den ev alan vefat ederse borcunu kim öder?

TOKİ sonucu nasıl öğrenirim

TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman