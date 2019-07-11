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"TOKİ modeliyle sanayiciye destek verilsin" önerisi

Sanayicinin elindeki finansmanı fabrika kurarken tükettiğini belirten AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "Devlet TOKİ mantığı ile fabrikalar yapsın, sanayiciye versin" talebinde bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
"TOKİ modeliyle sanayiciye destek verilsin" önerisi

Sanayicinin elindeki finansmanı fabrika kurarken tükettiğini belirten AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "Devlet TOKİ mantığı ile fabrikalar yapsın, sanayiciye versin" talebinde bulundu.


TV35 Televizyonu’nda Reel Ekonomi Programında Gazeteci Nihal Özken ve Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan’ın sorularını cevaplayan Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "Sanayici arsa bedeli, fabrika inşaatı, makine ve teçhizat ve personel yatırımı yaptığında elindeki tüm sermayesini bitiriyor. Hammadde alımı, işletme giderleri, üretim ve pazarlama için elinde kaynak kalmıyor. Bankalara gittiğinde de mevcut faizlerle işini sürdürmesi, çarkları döndürmesi çok zor. O nedenle devlet arsayı OSB’lerden tahsis etsin, fabrika inşaatını yapsın, makineleri kursun fabrikayı sanayiciye uygun vadeli bir ödeme planı ile versin. Bu talebimizi iletmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’tan randevu istedik. Bir darboğazdan geçen Türk ekonomisinin düzlüğe çıkması için teklifimizin olumlu karşılanacağına inanıyoruz" dedi.


TOKİ modelinin sanayicilere de uygulanmasının önemine işaret eden Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:


“Tam işe başlayacağımız zaman para bitiyor. TOKİ tarzı bir modelle sanayiciye destek olunsun ki, işini sürdürsün, ihracat yapsın, istihdam yaratsın. Bunları yapmamız lazım. Ülkede maalesef sermaye birikimimiz yok, sanayiciye yardımcı olmalıyız. Sanayiciye yardım edersek, işini büyütür. İstihdam oluşturmak için bunlar şart.”

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
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