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TOKİ Mersin Mezitli kura sonuçları son dakika sorgula

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi yapmaya devam ediyor. Mersin Mezitli'de inşa edilecek olan 262 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:18
TOKİ Mersin Mezitli kura sonuçları son dakika sorgula

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi yapmaya devam ediyor. Mersin Mezitli'de inşa edilecek olan 262 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Toplam 262 adet dairenin yer verildiği Mersin Mezitli Toki Evleri projesinde yer alan toplam 262 adet dairenin Hak Sahibi Belirleme Kurası 20 Haziran 2019 tarihinde, Perşembe günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda Saat: 11:00’da gerçekleştirilecek. Kura Çekilişi yapıldıktan sonra Mersin Mezitli Emekli Toki kura sonuçları belli oldu.

TOKİ Mersin Mezitli kura sonuçları için tıklayınız

Mersin Mezitli Toki kura sonuçları belli olduktan sonra ise  kura listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin web sitesi üzerinden hak sahibi kimlik numarası girilerek öğrenilmektedir.

2019 yılı Mart ayında başlatılan 50 bin toplu konut projesi kapsamında yer alan Mersin Mezitli Toki Evleri projesinde 262 daire bulunmaktadır. Projede tek tip daire seçeneğine yer veriliyor. Projedeki tek tip konutlar 2+1 daireler olarak tasarlanmış durumda. Konutların 262 tanesi de 2+1 tipinde tasarlandı. 2+1 daireler 85 metrekare büyüklüğünde tasarlandı.

Başvuru bedeli olarak 2+1 dairelerde 500 TL ödeniyor. Sadece Emekli kategorisinde taleplerin toplandığı projede 262 adet 2+1 dairlere 6 bin 518 adet emekli vatandaş başvuruda bulundu.

TOKİ Mezitli konutları ödeme seçenekleri neler?

Başvuruların 06 Mart 2019 tarihinde başlayıp 19 Nisan 2019 tarihinde sona eren projedeki 2+1 dairelere yüzde 12 peşinat yani 18 bin 880 TL ödedikten sonra kalan tutar için 180 ay vade ile ödeme yapılıyor.  Veya yüzde 20 peşinat, yani 31 bin 800 TL ödedikten sonra kalan tutar için 240 ay vade ile ödeme yapılıyor.

Projedeki daire fiyatları ne kadar?

Projede yer alan 85 metrekare 2+1 dairelerin fiyatları 161 bin 500 TL’den başlıyor. 2+1 dairelerin 180 vadeli aylık taksit tutarı ise 790 TL olarak belirlendi. 2+1 konutların 240 vadeli aylık taksit tutarı ise 538 TL olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:18
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