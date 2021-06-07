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Ekonomi TOKİ Meram Beybes kura sonuçları Konya Meram Beybes TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Meram Beybes kura sonuçları Konya Meram Beybes TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Konya Beybes TOKİ kuraları. TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Konya Meram Beybes konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Meram Beybes konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Meram Beybes TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Meram Beybes kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-06-07 11:02:00 - 2021-06-07 11:07:29
TOKİ Meram Beybes kura sonuçları Konya Meram Beybes TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Konya Meram projesinin konut belirleme kurası bugün çekildi. Konya Meram Beybes TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.

Meram Beybes TOKİ kura sonuçları

Ayşe Ünaldı

Süheyla Yürekli

Emine Kılıçarslan

Murat Tanacı

Mehmet Deniz Gönen

Adem Yıldırım

Ahmet Öz

Fatma Koçal

Celalettin Günay

Melek Özışık

Mehmet Fatih Hızıroğlulları

Aynur Yazar

Mustafa Şeker

Übeydullah Şerbetçi

Havva Parlak

Mustafa Doğan

Ayşe Selvidağ

Halil Nazik

Raziye Gökçe

Eyüp Akkoç

Medine Çelik

Fatma Özdemir

Sultan Zorlu

Fadime Korkmaz TOKİ'den konut sahibi olan hak sahiplerden bazıları oldu.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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