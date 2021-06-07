TOKİ Meram Beybes kura sonuçları Konya Meram Beybes TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Konya Beybes TOKİ kuraları. TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Konya Meram Beybes konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Meram Beybes konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Meram Beybes TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Meram Beybes kura sonucu sorgulama…
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Konya Meram projesinin konut belirleme kurası bugün çekildi. Konya Meram Beybes TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.
Meram Beybes TOKİ kura sonuçları
Ayşe Ünaldı
Süheyla Yürekli
Emine Kılıçarslan
Murat Tanacı
Mehmet Deniz Gönen
Adem Yıldırım
Ahmet Öz
Fatma Koçal
Celalettin Günay
Melek Özışık
Mehmet Fatih Hızıroğlulları
Aynur Yazar
Mustafa Şeker
Übeydullah Şerbetçi
Havva Parlak
Mustafa Doğan
Ayşe Selvidağ
Halil Nazik
Raziye Gökçe
Eyüp Akkoç
Medine Çelik
Fatma Özdemir
Sultan Zorlu
Fadime Korkmaz TOKİ'den konut sahibi olan hak sahiplerden bazıları oldu.
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