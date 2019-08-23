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TOKİ Kuralı satışlarında aynı haneden, birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?

TOKİ konutlarına aynı evden birden fazla başvuru yapılır mı? TOKİ’den ev almak isteyenlerin TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye kimler başvurabilir? TOKİ’ye aynı evden birden fazla kişi başvurabilir mi? Sorusu sorulmakta. TOKİ bu sorulara cevap vererek vatandaşların merakını gidermekte.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:37
TOKİ Kuralı satışlarında aynı haneden, birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?

TOKİ’den ev almak isteyenlerin TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye kimler başvurabilir? TOKİ’ye aynı evden birden fazla kişi başvurabilir mi? Sorusu sorulmakta. TOKİ bu sorulara cevap vererek vatandaşların merakını gidermekte.

Kuralı TOKİ satışlarımızda aynı haneden, birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi? Sorusuna TOKİ’nin verdiği cevap şu şekilde: “Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi eşi veya velayet altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilmekte.”

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:37
  1. TOKİ Kuralı satışlarında aynı haneden
  2. birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?
  3. toki evlerine başvuru nasıl yapılır
  4. toki konutlarına aynı evden birden fazla başvuru yapılır mı

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