TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2026? TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2026? TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura süreci il il ilerliyor. 81 ilde 500 bin konut için başlatılan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hak sahipleri noter huzurunda belirlenmeye devam ediyor. Başvuru yapanlar ise hangi elde kuranın ne zaman çekileceğini merak ediyor. İşte, detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan “Yüzyılın Konut Projesi”, Türkiye genelinde barınma ihtiyacına yönelik en kapsamlı adım olarak hayata geçiriliyor. 81 ili kapsayan proje kapsamında afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edilecek.

 

10 Kasım119 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan başvurularda 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. Sürecin başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi, TOKİ kuralarının hangi ilde, hangi tarihte çekileceğini araştırmaya başladı.

 

TOKİ kuraları ne zaman başladı, hangi illerde tamamlandı?

Projenin ilk hak sahipliği belirleme kurası 29 Aralık 2025’te deprem bölgesindeki Adıyaman’da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkari’de de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda noter huzurunda yapılan kuralarla asil ve yedek listeler belirlendi.

 

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” süreci, tüm illerde aynı usulle yürütülüyor ve her ilin kura sonuçları, çekimlerin ardından TOKİ’nin resmi sorgulama sayfası üzerinden ilan ediliyor.

 

Bu hafta 14 ilde daha kura çekilecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 14 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri yapılacak. Buna göre; yarın Siirt ve Van, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak’ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak’ta ise Artvin ve Tunceli için kura çekimleri gerçekleştirilecek.

 

Bakan Kurum Antalya’daki kura törenine katılacak

Murat Kurum’un, 10 Ocak Cumartesi günü Antalya’da yapılacak hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siirt’ten Antalya’ya, Artvin’den Bingöl’e… 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi’nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

TOKİ 500 bin konut il il kura çekimi takvimi

TOKİ tarafından açıklanan resmi takvime göre kura çekimleri il il şu şekilde devam edecek:

5 Şubat’ta Ankara, 11 Şubat’ta Çankırı ve Bursa, 12 Şubat’ta Bolu, 13 Şubat’ta Eskişehir ve Balıkesir, 15 Şubat’ta Konya ve Çanakkale, 16 Şubat’ta Edirne, 17 Şubat’ta Karaman ve Tekirdağ, 18 Şubat’ta Mersin ve Kırklareli, 20 Şubat’ta Adana ve Kocaeli, 22 Şubat’ta Afyonkarahisar, 24 Şubat’ta Uşak, 25 Şubat’ta Isparta, 26 Şubat’ta Burdur, 27 Şubat’ta Denizli, 1 Mart’ta Antalya, 3 Mart’ta Muğla, 4 Mart’ta Aydın, 5 Mart’ta Manisa, 6 Mart’ta İzmir, 9–12 Mart 2026 tarihleri arasında ise İstanbul için kura çekimleri yapılacak.

 

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura sonuçları, her ilin çekimi tamamlandıktan sonra talep.toki.gov.tr/500binkonut adresi üzerinden il bazlı olarak açıklanıyor. Asil ve yedek hak sahipleri sonuçlarını kendi illerine ait sorgulama sayfasından öğrenebiliyor.

 

Konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki konutların 2026 yılı içinde, diğer illerde yer alan konutların ise Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

 

