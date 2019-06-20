TOKİ kurada ev çıksa iptal edebiliyor mu? TOKİ tüm Türkiye’de binlerce konut yaparak dar ve orta gelirli vatandaşların hizmetine sunuyor. Vatandaşlar TOKİ’ten ev almak için başvuruda bulunuyor ve TOKİ’den ev sahibi olmak için belirlenen kura sonucu ismi çıkarsa TOKİ’den konut sahibi olmaya hak kazanıyor. Ancak TOKİ kura sonucunda kendisine ve çıkan bir vatandaş konut alma hakkını iptal edebiliyor mu? İşte TOKİ kurada ev çıksa iptal edebilir miyim? sorusunun cevabı.

Konut alma hakkım iptal edilebilir mi?

Kurada tarafınıza konut çıkması halinde sözleşme imzalama işleminden önce bankaya idaremize iletilmek üzere dilekçe yazmanız halinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.

TOKİ başvuru şartları 2019

Alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları

- Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

TOKİ konutları başvuru için gerekli evraklar

- Başvuru sahipleri,

- Kimlik Fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

- Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

- Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, braz edeceklerdir.