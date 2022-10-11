TOKİ İlk Evim, TOKİ İlk Evim Arsa ve TOKİ İlk Evin İş Yeri projelerine başvurular sürüyor. Sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başladı. Başvurular 31 Ekim'de sona erecek. 1 milyon arsa projesi başvuruları ise 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ kura tarihi açıklandı mı? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ projelerine başvurular devam ediyor. Vatandaşlar ise kura takvimini merak ediyor. Kuralar etap etap çekilecek. Kura çekimlerinin Kasım 2022'de ile Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.