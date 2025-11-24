TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlar, kura takvimine gözlerini çevrildi. 10 Kasım’da başlayan süreçte başvuru ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak çekilişin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Başvuru süreci 19 Aralık’ta sona ererken, milyonlarca kişi 1+1 ve 2+1 dairelerin sahiplerini belirleyecek kura tarihleri ile sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki il il kura ne zaman yapılacak, hak sahipleri ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ne zaman başlayacak?

500 bin sosyal konut için il bazlı hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025’te başlayacak. Çekilişler 81 ilde sırasıyla yapılacak ve süreç 27 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gözetiminde yürütülecek.

Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura takviminin tamamlanmasının ardından sonuçların en geç 2 Mart 2026 tarihinde duyurulması bekleniyor. Hak sahibi olamayan başvuru sahiplerinin ücretleri ise sonuçların açıklanmasını takip eden üç gün içinde hesaplarına iade edilecek.

Kurada kimlere hangi daire tipi çıkacak?

Hak sahipleri iki aşamada belirlenecek. İlk aşamada hak sahibi belirleme kurası yapılacak, ikinci aşamada ise konut belirleme kurası çekilecek.

Kategorilere göre daire dağılımı şöyle ilerleyecek:

Şehit aileleri, gaziler ve en az %40 engelli vatandaşlara 65 m² 2+1 daireler

Emeklilere 1+1 55 m² ve 2+1 65 m² daireler

3 ve üzeri çocuklu ailelere 2+1 65 veya 80 m² seçenekleri

18–30 yaş arası gençlere 55 m² 1+1 daireler

Diğer başvuru sahiplerine 2+1 65–80 m² daireler

Başvurular ne zaman bitiyor, ücret iadesi nasıl olacak?

TOKİ başvuruları, e-Devlet üzerinden 18 Aralık’a kadar; banka şubeleri üzerinden ise 19 Aralık’a kadar yapılabiliyor. Başvuru ücreti 5 bin TL olup, kurada adı çıkmayan vatandaşlar ücretlerini üç gün içinde geri alacak.

Konut teslimleri ne zaman başlayacak?

Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların konut teslimlerinin Mart 2027’den itibaren kademeli şekilde yapılması planlanıyor. Teslimatlar, projelerin ihale ve inşaat süreçlerine göre il bazında gerçekleşecek.