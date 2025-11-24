  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Ekonomi TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kuralarının çekileceği tarih araştırılmaya başlandı. Başvurusunu tamamlayan milyonlarca vatandaş, hak sahiplerini belirleyecek dev kura için gün sayıyor. 81 ilde yapılacak çekilişin tarihi, sonuçların hangi gün ilan edileceği araştırılıyor. Peki, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlar, kura takvimine gözlerini çevrildi. 10 Kasım’da başlayan süreçte başvuru ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak çekilişin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Başvuru süreci 19 Aralık’ta sona ererken, milyonlarca kişi 1+1 ve 2+1 dairelerin sahiplerini belirleyecek kura tarihleri ile sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki il il kura ne zaman yapılacak, hak sahipleri ne zaman açıklanacak?

 

TOKİ kura çekilişi ne zaman başlayacak?

500 bin sosyal konut için il bazlı hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025’te başlayacak. Çekilişler 81 ilde sırasıyla yapılacak ve süreç 27 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gözetiminde yürütülecek.

 

Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura takviminin tamamlanmasının ardından sonuçların en geç 2 Mart 2026 tarihinde duyurulması bekleniyor. Hak sahibi olamayan başvuru sahiplerinin ücretleri ise sonuçların açıklanmasını takip eden üç gün içinde hesaplarına iade edilecek.

 

Kurada kimlere hangi daire tipi çıkacak?

Hak sahipleri iki aşamada belirlenecek. İlk aşamada hak sahibi belirleme kurası yapılacak, ikinci aşamada ise konut belirleme kurası çekilecek.

Kategorilere göre daire dağılımı şöyle ilerleyecek:

Şehit aileleri, gaziler ve en az %40 engelli vatandaşlara 65 m² 2+1 daireler

Emeklilere 1+1 55 m² ve 2+1 65 m² daireler

3 ve üzeri çocuklu ailelere 2+1 65 veya 80 m² seçenekleri

18–30 yaş arası gençlere 55 m² 1+1 daireler

Diğer başvuru sahiplerine 2+1 65–80 m² daireler

 

Başvurular ne zaman bitiyor, ücret iadesi nasıl olacak?

TOKİ başvuruları, e-Devlet üzerinden 18 Aralık’a kadar; banka şubeleri üzerinden ise 19 Aralık’a kadar yapılabiliyor. Başvuru ücreti 5 bin TL olup, kurada adı çıkmayan vatandaşlar ücretlerini üç gün içinde geri alacak.

 

Konut teslimleri ne zaman başlayacak? 

Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların konut teslimlerinin Mart 2027’den itibaren kademeli şekilde yapılması planlanıyor. Teslimatlar, projelerin ihale ve inşaat süreçlerine göre il bazında gerçekleşecek.

Bankalarda 'TOKİ 500 bin sosyal konut' yoğunluğu
Bankalarda 'TOKİ 500 bin sosyal konut' yoğunluğu

Gündem

Bankalarda 'TOKİ 500 bin sosyal konut' yoğunluğu

TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı
TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı

Gündem

TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

DMM’den TOKİ binalarıyla ilgili iddialara net yalanlama! Gerçekler ortaya çıktı
DMM’den TOKİ binalarıyla ilgili iddialara net yalanlama! Gerçekler ortaya çıktı

Gündem

DMM’den TOKİ binalarıyla ilgili iddialara net yalanlama! Gerçekler ortaya çıktı

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23