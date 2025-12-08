TOKİ kura çekiliş ve başvuru sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? 2026 Sosyal Konut Projesi kura takvimi belli oldu

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından açıklanan takvimle kesinleşmiştir. Başvuruların sona ermesinin hemen ardından hak sahipliği belirleme süreci başlayacaktır. 2026 TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU SONUÇLARI TARİHİ, engelli, emekli ve genç kontenjanlarında başvuru yapan tüm vatandaşlar için kritik bir dönemi işaret etmektedir. Kura takvimi, konut teslimat tarihi ve kurada ismi çıkmayanlara yapılacak iade süreci hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

19 Aralık itibarıyla TOKİ başvuruları sona erecek ve hak sahipliği belirleme kurası başlayacak.

TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.

İşte takvim:

TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026

Projelerin İhale Edilemeye Başlanması: Kasım 2025 yılı itibarıyla

Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla

Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ GERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.