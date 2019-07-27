TOKİ Konya Selçuk 503 konut kura sonuçları sorgula TOKİ’nin Konya Selçuklu'da inşa edeceği 503 konut projelerimizin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları çekildi. Toki tarafından yeni başlatılan 50 bin konut kapsamında yer alan Konya Selçuklu’da 503 ve 500 konut projesi kapsamında inşa ettirilecek Projede 2+1 daireler için başvuru bedeli 500 TL, 3+1 daireler içinse 1.000 TL tahsil edildi.

TOKİ’nin Konya Selçuklu'da inşa edeceği 503 konut projelerimizin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları çekildi. Toki tarafından yeni başlatılan 50 bin konut kapsamında yer alan Konya Selçuklu’da 503 ve 500 konut projesi kapsamında inşa ettirilecek Projede 2+1 daireler için başvuru bedeli 500 TL, 3+1 daireler içinse 1.000 TL tahsil edildi. TOKİ kura çekim sonuçları için tıklayınız

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