TOKİ konut başvurusu yapanlar dikkat! Sakın itibar etmeyin
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) sosyal konut projesinde idarenin ismi kullanılarak sahtekarlık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada kuradan ev çıktığını söyleyip, ödeme talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim İlk İş yerim" sosyal konut projesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında "Kurada evsahibi oldunuz ve bunun için para talep edildiği” yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikâyetleri gelmektedir."