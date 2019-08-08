TOKİ Kocaeli Dilovası 500 konut kura sonuçları son dakika sorgula
TOKİ’nin Kocaeli Dilovası'nda inşaa edeceği 500 konutun hak sahipleri çekilen kura sonucu belli oldu.08 Ağustos 2019 Perşembe 12:33
TOKİ’nin Kocaeli Dilovası'nda inşaa edeceği 500 konutun hak sahipleri çekilen kura sonucu belli oldu.
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TOKİ’nin verdiği bilgilere göre Gebze’deki toplu konut projesi Kirazpınar’da gerçekleştirilecek. Gebze’de 1. Grup 2+1 brüt 85 metrekare 150 konut, 2. Grup 3+1 brüt 128 metrekare de 150 olmak üzere toplam 300 konut yapılacak.
TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutlar Dilovası’nda Köseler mevkiine yapılacak. Dilovası’nda ise toplam 500 sosyal konut gerçekleştirilecek. Dilovası’nda 2+1 200 daire, 3+1 ise 300 daire inşa edilecek.
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