TOKİ Kocaeli Dilovası 500 konut kura sonuçları son dakika sorgula TOKİ’nin Kocaeli Dilovası'nda inşaa edeceği 500 konutun hak sahipleri çekilen kura sonucu belli oldu.

TOKİ’nin Kocaeli Dilovası'nda inşaa edeceği 500 konutun hak sahipleri çekilen kura sonucu belli oldu. TOKİ konut kura sonuçları için tıklayınız TOKİ’nin verdiği bilgilere göre Gebze’deki toplu konut projesi Kirazpınar’da gerçekleştirilecek. Gebze’de 1. Grup 2+1 brüt 85 metrekare 150 konut, 2. Grup 3+1 brüt 128 metrekare de 150 olmak üzere toplam 300 konut yapılacak. TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutlar Dilovası’nda Köseler mevkiine yapılacak. Dilovası’nda ise toplam 500 sosyal konut gerçekleştirilecek. Dilovası’nda 2+1 200 daire, 3+1 ise 300 daire inşa edilecek.

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