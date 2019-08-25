TOKİ Kayaşehir projesi için ne zaman sözleşme imzalanacak? İnşaata ne zaman başlanacak

İstanbul TOKİ Kayaşehir kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ Kayaşehir projesi için ne zaman sözleşme imzalanacağının yanında, inşaata ne zaman başlanacağını araştırıyor.

TOKİ Kayaşehir projesi için ne zaman sözleşme imzalanacak? sorusuna ilişkin, “50 Bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul ilinde yapılması planlanan konut projelerimizin inşası henüz başlamamış olup projenin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.” açıklamasında bulundu.