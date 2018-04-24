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TOKİ Kayaşehir kura çekilişi saat kaçta?

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de inşa edilen 605 konutun kurası yarın çekilecek.

24 Nisan 2018 Salı 13:42
TOKİ Kayaşehir kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de kurası gerçekleştirilecek 605 konut için başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında alındığını belirtti.

Orta gelir katmanı için satışa sundukları 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldiğini söyleyen Ergün Turan, kura çekiminin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yarın saat 10.00’da başlayacağını belirtti.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Ergün Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye’nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" açıklamasında bulundu.

2 YIL SATILAMAYACAK

Kura sonrası konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl bu konutları satamayacaklarını vurgulayan Turan, "Bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Ergün Turan, ayrıca kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelinin 2 Mayıs'ta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:42
  1. İstanbul
  2. TOKİ
  3. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
  4. Kayaşehir

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