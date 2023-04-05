TOKİ, İzmir’de MSÜ yerleşkelerine cami yapımlarına başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir İli Gaziemir İlçesi Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 1 Adet Cami, Güzelbahçe İlçesi MSÜ KHO Maltepe Yerleşkesi 1 Adet Cami ve Urla İlçesi MSÜ KHO ATAT Bölge Birlik Komutanlığı 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında İzmir İli Gaziemir İlçesi Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 1 Adet Cami, Güzelbahçe İlçesi MSÜ KHO Maltepe Yerleşkesi 1 Adet Cami ve Urla İlçesi MSÜ KHO ATAT Bölge Birlik Komutanlığı 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yaptırılacak. İhale 27.04.2023 günü saat 14:00’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu’nda yapılacak. İş yer tesliminden itibaren 650 (AltıYüzElli) takvim günüdür.
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