TOKİ İzmir Selçuk 1000 konut için kura çekimi ne zaman yapılacak TOKİ İzmir Selçuk konutlarının teslim tarihi merak ediliyordu. TOKİ Selçukkonutlarına ilişkin teslim tarihini açıkladı. İzmir TOKİ Selçuk 1000 konut projesi, İzmir Selçuk ve Ödemiş TOKİ projesi kura tarihi 12 Temmuz, Torbalı Ayrancılar 16 Temmuz, Bergama 17 Temmuz ve Aliağa TOKİ kura tarihi 18 Temmuz olarak açıklandı.

TOKİ İzmir Selçuk konutlarının teslim tarihi merak ediliyordu. TOKİ Selçuk konutlarına ilişkin teslim tarihini açıkladı. İzmir TOKİ Selçuk 1000 konut projesi, İzmir Selçuk ve Ödemiş TOKİ projesi kura tarihi 12 Temmuz, Torbalı Ayrancılar 16 Temmuz, Bergama 17 Temmuz ve Aliağa TOKİ kura tarihi 18 Temmuz olarak açıklandı.

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