TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçlarında ismi çıkmayanlar başvuru ücretini ne zaman geri alacak?
TOKİ’nin İzmir Aliağa'da inşa edeceği 600 konutun hak sahipleri, çekilen kura sonucu belirlendi. TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçlarında ismi çıkmayanlar başvuru ücretini ne zaman geri alacak?19 Temmuz 2019 Cuma 14:43
TOKİ’nin İzmir Aliağa'da inşa edeceği 600 konutun hak sahipleri, çekilen kura sonucu belirlendi. TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçlarında ismi çıkmayanlar başvuru ücretini ne zaman geri alacak?
Son dakika TOKİ Aliağa kura sonuçları. Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.
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