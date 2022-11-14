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Ekonomi TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi:
Ekonomi

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi:

İstanbul Ankara İzmir Bursa TOKİ kura takvimi açıklandı mı? TOKİ İlk Evim projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Proje için başvuruda bulunanlar ise ‘TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, TOKİ kura takvimi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:58:00 -
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi:

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri 31 Ekim’de sona erdi. Başvuru yapanlar ise kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi:

TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekileceği tarihi merakla bekliyor. TOKİ sosyal kont projesi kuraları 7 Kasım Pazartesi günü çekilmeye başlandı. Kura takviminin haftalık olarak ilan edilmesi bekleniyor. Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için kura takvimi belli olmadı. Kura takvimi yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

15 Kasım Salı

Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba

Bitlis 1.250 konut

13-14-15-16 Kasım

Şanlıurfa 7 bin 100 konut

17 Kasım Perşembe

Kilis 550 konut

18 Kasım Cuma

Gaziantep 1.124 konut

19 Kasım Cumartesi

Gaziantep 700 konut

20-23 Kasım

Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak.

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