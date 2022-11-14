Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri 31 Ekim’de sona erdi. Başvuru yapanlar ise kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi:

TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekileceği tarihi merakla bekliyor. TOKİ sosyal kont projesi kuraları 7 Kasım Pazartesi günü çekilmeye başlandı. Kura takviminin haftalık olarak ilan edilmesi bekleniyor. Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için kura takvimi belli olmadı. Kura takvimi yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

15 Kasım Salı

Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba

Bitlis 1.250 konut

13-14-15-16 Kasım

Şanlıurfa 7 bin 100 konut

17 Kasım Perşembe

Kilis 550 konut

18 Kasım Cuma

Gaziantep 1.124 konut

19 Kasım Cumartesi

Gaziantep 700 konut

20-23 Kasım

Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak.