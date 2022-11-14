TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi:
İstanbul Ankara İzmir Bursa TOKİ kura takvimi açıklandı mı? TOKİ İlk Evim projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Proje için başvuruda bulunanlar ise ‘TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, TOKİ kura takvimi belli oldu mu?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri 31 Ekim’de sona erdi. Başvuru yapanlar ise kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi:
TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekileceği tarihi merakla bekliyor. TOKİ sosyal kont projesi kuraları 7 Kasım Pazartesi günü çekilmeye başlandı. Kura takviminin haftalık olarak ilan edilmesi bekleniyor. Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için kura takvimi belli olmadı. Kura takvimi yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.
15 Kasım Salı
Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba
Bitlis 1.250 konut
13-14-15-16 Kasım
Şanlıurfa 7 bin 100 konut
17 Kasım Perşembe
Kilis 550 konut
18 Kasım Cuma
Gaziantep 1.124 konut
19 Kasım Cumartesi
Gaziantep 700 konut
20-23 Kasım
Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak.
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