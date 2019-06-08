0553 313 94 23

TOKİ istanbul kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?

Dar gelirlilere konut üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak edilirken, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ‘nin İstanbul’a kazandırdığı konutlara ilişkin kura çekilişleri için geri sayım başladı. İstanbul TOKU kura çekilişi son dakika gelişmesi. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları, Silivri Alipaşa TOKİ kura çekilişi, TOKİ Tuzla kura sonuçları, Başakşehir TOKİ Ayazma sonuçları, TOKİ Başakşehir Hoşdere kura sonuçları ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul kura, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2019, TOKİ İstanbul kura sonuçları, TOKİ İstanbul kura tarihi, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman, TOKİ İstanbul kurası ne zaman, TOKİ İstanbul kuraları, TOKİ İstanbul kura çekimi, TOKİ İstanbul kurası, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekiliyor 2019. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları…

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
TOKİ istanbul kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?

Dar gelirlilere konut üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak edilirken, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ‘nin İstanbul’a kazandırdığı konutlara ilişkin kura çekilişleri için geri sayım başladı. İstanbul TOKU kura çekilişi son dakika gelişmesi. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları, Silivri Alipaşa TOKİ kura çekilişi, TOKİ Tuzla kura sonuçları, Başakşehir TOKİ Ayazma sonuçları, TOKİ Başakşehir Hoşdere kura sonuçları ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul kura, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2019, TOKİ İstanbul kura sonuçları, TOKİ İstanbul kura tarihi, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman, TOKİ İstanbul kurası ne zaman, TOKİ İstanbul kuraları, TOKİ İstanbul kura çekimi, TOKİ İstanbul kurası, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekiliyor 2019. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları…

TOKİ İstanbul konutlarına ilişkin kura çekiliş tarihleri açıklandı. Dar gelirlilere konut üreten kurum, İstanbullular için de projeler geliştiriyor. Geçen yıl Kayaşehir’de 862, Silivri’de bin 352, Şile’de ise 103 ev inşa eden TOKİ’nin yurt genelinde başlattığı konut seferberliği de ilgi görüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılı için satışa sunduğu 50 bin sosyal konuta 636 bin 787 vatandaş başvurdu. TOKİ istanbul kura sonuçları, TOKİ İstanbul kura ne zaman 2019, TOKİ kura sonuçları 2019, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2019, TOKİ kura sonuçları 2019 istanbul, TOKİ kura tarihleri, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2019

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 daireye 318 bin 511 başvuru geldi. Yatay mimari konseptiyle 2+1 ve 3+1 tipi olarak planlanan konutların yer alacağı bloklarda oturma hayali kuranların sayısı aileleriyle birlikte 2 milyonu buluyor.

İstanbul’da ilk kura, TOKİ Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için çekilecek. Kura töreni 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. TOKİ Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, TOKİ Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, TOKİ Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile TOKİ Başakşehir Hoşdere’de bulunan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura çekimi yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura çekim işleminden hemen sonra açıklanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
  1. TOKİ İstanbul kura
  2. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2019
  3. TOKİ İstanbul kura sonuçları
  4. TOKİ İstanbul kura tarihi
  5. TOKİ İstanbul kuraları ne zaman
  6. TOKİ İstanbul kurası ne zaman
  7. TOKİ İstanbul kuraları
  8. TOKİ İstanbul kura çekimi
  9. TOKİ İstanbul kurası
  10. TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekiliyor 2019
  11. TOKİ Başakşehir Hoşdere kura çekilişi ne zaman
  12. TOKİ Başakşehir Ayazma kura sonuçları
  13. TOKİ Başakşehir Ayazma kura çekilişi ne zaman
  14. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları
  15. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişleri ne zaman
  16. TOKİ Silivri Alipaşa kura sonuçları
  17. TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişi ne zaman
  18. toki istanbul kura sonuçları
  19. toki istanbul kura ne zaman 2019
  20. toki kura sonuçları 2019
  21. toki kura sonuçları nasıl öğrenilir
  22. toki kura sonuçları isim listesi 2019
  23. toki kura sonuçları 2019 istanbul
  24. toki kura tarihleri
  25. toki kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Tek,"Kentte yapılan hizmetlere duyarsız kalanlar Tunceli düşmanıdır"
    1. AK Partili Tek,"Kentte yapılan..
    2. Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’..
    3. Sungurlu’da korkutan yangın
    4. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali..
    5. Traktörün altında can verdi
    6. Hamileler gece yemek yiyebilir mi?..
    7. Bigadiç’te 81 yaşındaki Mustafa dede 6..
    8. Bir batında 29 yavru doğurdu
    9. Emekliye ek zam geliyor! İşte yeni..
    10. Konya’da otobüs ile çarpışan..
    11. Paraguay Büyükelçisi Ankara..
    12. Tatil sitesinde yangın paniği
    13. 170 kiloluk Habibe Teyze’nin yaşam aşkı
    14. Tatilciler dönüş yolunda
    15. Şifayı sağlıklı beslenerek buldular
    16. Eski Bakan Avcı’dan “Zarif yazar”a vefa
    17. Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu..
    18. ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler..
    19. Merhum yazarımız Karakoç hayırla anıldı
    20. Diyarbakır’da 4 gün sürecek olan ‘Sur..
    21. Yaş meyve sebzede kalite ‘Fresh..
    22. Lale Caddesi’ndeki 2.etap altyapı ve..
    23. El freni çekilmeyen otomobil dükkana..
    24. Ünlü tatil merkezindeki can kurtaran..
    25. Arı, gece mesaisindeki işçilerle yemek..
    26. İstanbul taksilerinde CHP propagandası
    27. Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin..
    28. Lice teröristlere dar edildi, 1..
    29. Öğrenciler kitap okumak için yarıştı
    30. TOKİ istanbul kura sonuçları son..
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim