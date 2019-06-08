TOKİ istanbul kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?

Dar gelirlilere konut üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak edilirken, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ‘nin İstanbul’a kazandırdığı konutlara ilişkin kura çekilişleri için geri sayım başladı. İstanbul TOKU kura çekilişi son dakika gelişmesi. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları, Silivri Alipaşa TOKİ kura çekilişi, TOKİ Tuzla kura sonuçları, Başakşehir TOKİ Ayazma sonuçları, TOKİ Başakşehir Hoşdere kura sonuçları ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul kura, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2019, TOKİ İstanbul kura sonuçları, TOKİ İstanbul kura tarihi, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman, TOKİ İstanbul kurası ne zaman, TOKİ İstanbul kuraları, TOKİ İstanbul kura çekimi, TOKİ İstanbul kurası, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekiliyor 2019. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları…

TOKİ İstanbul konutlarına ilişkin kura çekiliş tarihleri açıklandı. Dar gelirlilere konut üreten kurum, İstanbullular için de projeler geliştiriyor. Geçen yıl Kayaşehir’de 862, Silivri’de bin 352, Şile’de ise 103 ev inşa eden TOKİ’nin yurt genelinde başlattığı konut seferberliği de ilgi görüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılı için satışa sunduğu 50 bin sosyal konuta 636 bin 787 vatandaş başvurdu. TOKİ istanbul kura sonuçları, TOKİ İstanbul kura ne zaman 2019, TOKİ kura sonuçları 2019, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2019, TOKİ kura sonuçları 2019 istanbul, TOKİ kura tarihleri, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2019

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 daireye 318 bin 511 başvuru geldi. Yatay mimari konseptiyle 2+1 ve 3+1 tipi olarak planlanan konutların yer alacağı bloklarda oturma hayali kuranların sayısı aileleriyle birlikte 2 milyonu buluyor.

İstanbul’da ilk kura, TOKİ Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için çekilecek. Kura töreni 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. TOKİ Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, TOKİ Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, TOKİ Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile TOKİ Başakşehir Hoşdere’de bulunan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura çekimi yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura çekim işleminden hemen sonra açıklanacak.