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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? İstanbul TOKİ Tuzla, Başakşehir, Silivri kuraları

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz aylarda başvuruları sona eren TOKİ konutları kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ, İstanbul kura çekilişi için geri sayım başladı. 4 bin 467 konuta 157 bin 474 kura çekimi ile ilgili başvuru yapan vatandaşlar TOKİ, İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:42
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? İstanbul TOKİ Tuzla, Başakşehir, Silivri kuraları

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz aylarda başvuruları sona eren TOKİ konutları kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ, İstanbul kura çekilişi için geri sayım başladı. 4 bin 467 konuta 157 bin 474 kura çekimi ile ilgili başvuru yapan vatandaşlar TOKİ, İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

İstanbul TOKİ kuraları ne zaman yapılacak?

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

Ankara TOKİ kuraları ne zaman yapılacak?

Ankara'da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziran ayında yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent'te talep toplanan 809 konut için gerçekleştirilecek. 6 Mayıs'ta Noter huzurunda olacak olan kura töreni ile hak sahipleri belirlenecek. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak'ta ise 11 Haziran'da kuralar gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:42
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