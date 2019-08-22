0553 313 94 23

TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konut ihalesi yapıldı mı?

50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir Ayazma projesinin ihale tarihi belli oldu mu? sorusunun cevabı TOKİ’ye başvurun vatandaşlar tarafından merak edilmekte. TOKİ ihale sorgula.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:56
TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konut ihalesi yapıldı mı?

50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir Ayazma projesinin ihale tarihi belli oldu mu? sorusunun cevabı TOKİ’ye başvurun vatandaşlar tarafından merak edilmekte.

TOKİ’den İstanbul Başakşehir Ayazma konut ihalesine ilişkin yapılan açıklamada, “50 Bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul ilinde yapılması planlanan konut projelerimizin inşası henüz başlamamış olup projenin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:56
  1. TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konut ihalesi yapıldı mı?
  2. toki ihale
  3. toki ihale sorgula

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet aksesuarı satan işyerleri denetlendi
    1. Motosiklet aksesuarı satan işyerleri..
    2. Mardin’de 5 terörist etkisiz hale..
    3. YÖK Genel Sekreteri Süleyman..
    4. Zonguldak’ta heyelan oldu, mezarlar..
    5. Soylu'nun kabulü
    6. Real Madrid, Takefusa Kubo'yu..
    7. Denizli’de 19 yeni hat yarın hizmete..
    8. Hükümet ile HAK-İŞ anlaştı
    9. GÜNCELLEME 3 - Edremit Körfezi'nde..
    10. PAÜ İslami İlimler Enstitüsü’ne 30..
    11. GÜNCELLEME - Marmaris'te orman yangını
    12. Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği..
    13. Türk oyuncular 116 milyon euro..
    14. Jandarma uzman erbaş alımı 2019..
    15. Odunpazarı Belediyesi Alpu..
    16. Haliliye Belediyesi’nden ödüllü kitap..
    17. Ateşin toprakla dansı başladı
    18. Bakan Soylu: Yılbaşından beri 635..
    19. Fenerbahçe'ye Isla şoku
    20. Ağrı’da traktör devrildi: 1 ölü 8..
    21. Kayalıklardan düşen vatandaş askeri..
    22. Tabipler Odası buna da burnunu soktu!..
    23. Fenerbahçe’de Isla en az 4 hafta yok
    24. Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li..
    25. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet..
    26. Alpay Çelebi: "Eskisinden daha iyi..
    27. Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV’nin..
    28. Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni..
    29. Samsun AFAD Türkiye’ye model oldu
    30. Başkan Sekmen; “İşbirliği önemli”
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal