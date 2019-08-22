TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konut ihalesi yapıldı mı? 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir Ayazma projesinin ihale tarihi belli oldu mu? sorusunun cevabı TOKİ’ye başvurun vatandaşlar tarafından merak edilmekte. TOKİ ihale sorgula.

50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir Ayazma projesinin ihale tarihi belli oldu mu? sorusunun cevabı TOKİ’ye başvurun vatandaşlar tarafından merak edilmekte. TOKİ’den İstanbul Başakşehir Ayazma konut ihalesine ilişkin yapılan açıklamada, “50 Bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul ilinde yapılması planlanan konut projelerimizin inşası henüz başlamamış olup projenin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.” denildi.

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