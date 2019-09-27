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TOKİ indiriminden yararlanıp borcunu kapatanlar tapularını ne zaman alır?

TOKİ indirim kampanyası tapuları ne zaman verilecek? TOKİ indiriminden yararlanıp borcunu kapatanlar tapularını ne zaman alacak? TOKİ indirim kampanyası son erdi. 2019 TOKİ indirim kampanyaları 27 Eylül 18 Ekim tarihleri arasında yapılıdı. TOKİ güncel borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 22 indirim yapıyor.

27 Eylül 2019 Cuma 21:12
TOKİ indiriminden yararlanıp borcunu kapatanlar tapularını ne zaman alır?

TOKİ indirim kampanyası tapuları ne zaman verilecek? TOKİ indiriminden yararlanıp borcunu kapatanlar tapularını ne zaman alacak? TOKİ indirim kampanyası son erdi. 2019 TOKİ indirim kampanyaları 27 Eylül 18 Ekim tarihleri arasında yapılıdı. TOKİ güncel borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 22 indirim yapıyor.

TOKİ tapu teslim duyurusu şu şekilde: İdaremizin üretmiş olduğu ve kredilendirmek yoluyla karşılıklı imza altına alınan "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" karşılığında satışa sunduğu gayrimenkullerden İdaremizle borç ilişiği kalmayan (peşin bedelle satın alan veya borcunu bitiren) ve kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul alıcılarının, tapularını adlarına tescil ettirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda, banka şubelerine gönderilen talimata istinaden,

1- İdaremizle borç ilişiği kalmayan (peşin bedelle satın alan veya borcunu bitiren) gayrimenkul alıcılarının banka nezdinde üçüncü kişilere sözleşme (Gayrimenkul) devir işlemleri veraseten devirler haricinde kesinlikle yapılmayacaktır.

2- İlgili bankanın tarafınıza tebliğ edeceği "İhtarnamede" belirtilen süre içerisinde alıcısı adına tapu tescil işleminin yapılmaması halinde, bir başka ihtara gerek kalmaksızın akdedilen sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince alınacak "Mahkeme Kararı" ile adınıza tapu tescilinin yapılacağı; ihtarname bedeli, dava masrafı, tapu masrafı ve diğer her türlü ferîleriyle birlikte tahsili için hakkınızda yasal yollara başvurulacağı; bu takdirde doğacak icra, dava, harç, sözleşmede yer alan tüm mali yükümlülükler, diğer giderler ve vekalet ücretinin de tarafınıza ait olacağı ihtaren bildirilecektir. Buna göre; yukarıda belirtilen mağduriyetlerin yaşanmaması adına; taşınmaz borç ilişiği biten gayrimenkul alıcılarının tapu tescil işlemleri için bir an önce banka şubesine başvurmaları gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 21:12
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